Ce qu’il y a de fascinant avec les gros marchés, c’est la vitesse à laquelle on peut passer du très positif au très négatif. De la belle histoire au drama le plus total. Sans doute l’époque qui veut ça. Et la ville de New York aussi. Dernier épisode en date : la présence dans le staff de Rick Brunson, le père de Jalen Brunson, poserait problème à des joueurs des New York Knicks.

Tout va très vite, donc, à Big Apple. Il n’y a pas une semaine, les Knicks venaient de revenir à 3-2 face aux Pacers en finales de conférence. Leur première finale de conférence depuis 1999-00. C’est dire si tout allait bien. Tom Thibodeau était le meilleur coach du monde malgré un jeu offensif limité. Le trade pour faire venir Kar-Anthony Towns était finalement un franc succès. Et ce roster à la touche villanovienne, mené par Jalen Brunson, était enfin à la hauteur du public local.

Bref, même si ça ne semblait pas super bien parti dans ces finales de conf’, le fait de les avoir atteintes et de se positionner pour le futur suscitait une belle euphorie à New York.

Mais les Knicks étant toujours les Knicks, le drama est vite revenu dans la foulée de la fin de saison. Simples rumeurs vaseuses ou vérités, tout s’est bien enchaîné. On a d’abord appris que certains joueurs étaient agacés par Karl-Anthony Towns, et sa perception du travail défensif. Puis, coup de tonnerre sans en être réellement un, Tom Thibodeau s’est fait virer.

C’est maintenant au tour de l’icône Jalen Brunson d’être touchée. Enfin pas directement. Mais, si le leader ferait le consensus, ce n’est pas le cas de son père, selon Sam Amico. L’insider de Hoops Wire assure en effet que plusieurs joueurs des New York Knicks ne seraient pas très contents de la présence de Rick Brunson dans le staff.

Sans que l’on sache exactement ce qui lui est reproché, les sources du journaliste suggèrent qu’il avait un peu trop son mot à dire. L’une d’elles va même jusqu’à dire qu’il était la personne avec le plus de pouvoir dans l’organisation.

A voir si le prochain coach le gardera dans son staff.