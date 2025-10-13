Kuminga postérise méchamment Jake LaRavia

Jonathan Kuminga a lâché le dunk de la nuit en présaison : prise d’élan, changement de main en l’air, et finition au-dessus de Jake LaRavia. Affiche XXL, banc debout, réseaux en feu.

L’action résume l’état de forme de l'ailier des Warriors (13 pts, 6 pds). Explosif, agressif, et visiblement décidé à graver sa place dans la rotation de Steve Kerr dès l’automne.

Au-delà du highlight, Kuminga enchaîne une présaison très propre : attaques tranchantes, impact défensif sur les ailes. S’il garde ce niveau d’activité, il s’impose comme l’option numéro un au poste d’ailier mobile aux côtés des cadres.

La vidéo (en anglais) du gros poster de Kuminga :