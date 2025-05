La foudre contre les pépites, vos pronostics

Les cotes sur le prochain match et même de la série qui opposent les équipes des finalistes du MVP de la saison 2024-2025, sont unanimes.

Le Thunder est plus beau, plus jeune, plus rapide, plus nombreux, plus reposé, plus plus.

Les Nuggets sont moins en tout, sauf en triple double.

Les cotes vont du simple au quadruple. 1,2 pour OK et 4,8 pour Denver.

J'aimerais bien une petite série en 7.

Mais est-ce raisonnable ?

J'aimerais bien un Denver gagnant, mais est ce imaginable ?

Allez 4-3 pour Denver je mets 10 euros j'en récupère 50!

Et vous quel est votre pronostic ?