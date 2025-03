La stat la plus folle sur les minutes de LeBron James

LeBron James a joué 70 366 minutes en carrière en comptant la saison régulière et les playoffs. Bon, ça c'est déjà dingue. Mais ce n'est pas le plus fou. L'écart de minutes jouées entre LBJ et Stephen Curry (39 852, soit 30 514 minutes de différence) est plus grand que celui entre Curry et Anthony Edwards (13 626 minutes, donc 16 888 de moins que Steph). Le tout alors que Stephen Curry a 36 ans, 4 de moins que LeBron James, alors qu'Anthony Edwards en a... 23 !

Bon, ça s'explique aussi par le fait que le King a été drafté 6 ans avant Curry et que ce dernier a connu des pépins physiques par moments. Mais quand même. Edwards a été drafté en 2020, 11 ans après Steph. En fait, ça montre une fois de plus à quel LeBron a été régulier au plus haut niveau saison après saison.