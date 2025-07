Dans une Free Agency animée à l'Ouest, les Los Angeles Lakers sont... assez discrets. Pour le moment, les Californiens ont réalisé un seul mouvement : la signature de Jake LaRavia. La grande priorité de l'été, recruter un pivot athlétique pour coller aux qualités de Luka Doncic, se fait toujours attendre.

Et sur le marché, les pistes s'amenuisent. Mais sans paniquer, les Angelenos continuent d'étudier toutes les options disponibles, via la FA ou un trade. Les noms de Deandre Ayton et d'Al Horford, libres, font beaucoup parler. Et les Lakers envisageraient des joueurs comme Nick Richards, Yves Missi ou encore Robert Williams III pour un éventuel échange.

Dans cette quête d'un pivot, un homme est particulièrement concerné : Doncic. Logiquement, les Lakers cherchent désormais à construire autour du Slovène. Quitte à froisser un peu l'ego d'un certain LeBron James. Et Los Angeles n'a pas vraiment le droit à l'erreur, l'ex-meneur du Real Madrid, sous contrat jusqu'en 2026 (player option en 2026-2027), n'a pas encore prolongé...

Une situation inquiétante pour LA ? Visiblement non. Selon la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, Doncic se retrouve impliqué dans TOUTES les décisions de ses dirigeants. Le contact semble régulier et fluide entre les deux camps pour le tenir au courant de l'évolution de certains dossiers.

Et jusqu'à maintenant, la star de 26 ans n'a formulé aucune plainte par rapport à la gestion des Lakers. Au contraire, il semble apprécié ce traitement. Et en interne, Los Angeles affiche une grande confiance. Pour rappel, à partir de ce mercredi, Luka Doncic se retrouve éligible à une prolongation à 229 millions de dollars sur 4 ans...