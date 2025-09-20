Lauri Markkanen, l’année de l’explosion ? 🔥

Lauri Markkanen vient de réaliser un Eurobasket 2025 XXL. Sur le plan individuel, je n'ai pas été vraiment surpris par les performances du Finlandais. Il a toujours été à son avantage dans le basket FIBA. Par contre, dans son leadership, l'intérieur du Utah Jazz m'a étonné.

Je l'ai trouvé intéressant dans sa capacité à mener son équipe vers un joli parcours, jusqu'à la 4ème place de ce tournoi. Et forcément, j'ai hâte de voir s'il sera capable de transposer cette expérience de sélection en NBA.

Bon, à Utah, l'intérêt me semble limité collectivement. Le projet du Jazz semble en retard par rapport à lui. A 28 ans, il a besoin d'une équipe plus compétitive pour réellement s'exprimer. Je lui souhaite, assez rapidement, un trade pour avoir l'opportunité d'être ambitieux.

Par contre, sans un échange, il risque d'avoir l'occasion de se faire plaisir individuellement. Et je le vois bien retrouver un statut d'All-Star. Surtout avec le nouveau format, les Américains contre le reste du monde. Et il n'a d'ailleurs pas caché qu'il s'agissait de l'un de ses objectifs.

"On ressent toujours une certaine fierté lorsqu'on représente son pays, ou dans ce cas-ci le monde, et je pense que ce sera un format amusant. J'espère pouvoir y participer. En tout cas, c'est l'objectif.

Le Top 5 ? Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander. Mais ensuite, il y aura une bataille pour les autres places", a répondu Lauri Markkanen pour Basket News.

On peut citer notamment Franz Wagner, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns ou encore Domantas Sabonis. Pour Lauri Markkanen, je crois que cette saison 2025-2026 peut véritablement marquer un tournant.