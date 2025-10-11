Lauri Markkanen, le pipeau du Jazz ? 🎷

Quel avenir pour Lauri Markkanen ? Après un Eurobasket 2025 XXL avec la Finlande, l'intérieur va retrouver le Utah Jazz. Avant un trade ? Il s'agit d'une sérieuse possibilité pour le joueur de 28 ans. Personnellement, je le vois mal rester à Salt Lake City alors que le projet de reconstruction a encore besoin de temps pour se développer.

Pourtant, le Jazz a décidé de faire circuler un message en NBA : la franchise ne cherche pas à trader Markkanen, rapporte l'insider Jake Fischer. Bon, j'ai quand même quelques doutes sur cette "information".

Utah a un intérêt à adopter cette posture : dans la Ligue, Markkanen est considéré comme un sérieux candidat à un trade. Et forcément, cette situation peut provoquer une baisse de sa valeur sur le marché. Après tout, la majorité des observateurs le disent : il n'a rien à faire, sur le long terme, au Jazz.

Du coup, pour éviter de se retrouver en position de faiblesse dans les discussions, Utah se doit d'entretenir le doute sur la disponibilité du Finlandais. Je vois surtout ça comme une stratégie. Car j'aurais du mal à envisager la vision du Jazz pour le futur si le plan est réellement de construire autour d'un duo Lauri Markkanen (28 ans) - Ace Bailey (19 ans).

Pour les deux parties, un trade reste, à mes yeux, la meilleure solution.