Lauri Markkanen est-il tradable?

Je lis et entends un peu partout que Lauri Markkanen va commencer sa saison dans l'Utah mais devrait sans aucun doute la finir ailleurs car il est trop fort pour une équipe du Jazz qui souhaite tanker, n'est pas du tout sur la même timeline que le reste du roster et pourrait faire les beaux jours d'un contender en manque de shoot extérieur.

Alors, je veux bien mais où et à quel prix?

Lauri Markkanen est un pur finisseur. Il ne crée pas, n'apporte pas de plus value au rebond, n'est pas un playmaker défensif et, malgré sa taille, n'apporte pas de protection de cercle secondaire. Globalement, c'est un Michael Porter Jr. D'ailleurs les stats le confirment. Elles sont absolument identiques pour les deux joueurs sur leur carrière avec même une meilleure efficacité pour MPJ (qu'on pourra attribuer au fait de jouer avec Nikola Jokic).

Le contrat de Michael Porter Jr a été pendant longtemps un sujet à Denver. Candidat au titre mais avec Jamal Murray et MPJ en contrat max, les Nuggets étaient limités pour entourer au mieux Jokic. Tradé à Brooklyn avec un premier tour de draft contre Cameron Johnson, Porter Jr va toucher 38M cette saison et 40M la suivante. Markkanen, pour sa part, va toucher 46M, 46M, 49M et 53M sur les 4 prochaines saisons. Si le contrat de MPJ était vu comme un boulet, que dire de celui Markkanen ?

Sans même parler de la réputation en affaires de Danny Ainge, on sait à quel point le CBA est restrictif et je ne vois pas quelle franchise aurait besoin d'ajouter un simple finisseur en contrat max. C'est pourquoi, les rumeurs peuvent aller bon train le concernant, je n'imagine pas Markkanen finir sa saison ailleurs que dans l'Utah.