Le pire contrat de la nba est un joueur français

Je vois déjà des gens prêts à défendre Rudy Gobert mais non, je ne pensais pas au pivot des Timberwolves. Loin de là. Non, le pire contrat de la ligue est celui de... Noah Penda. Et Maxime Raynaud. Et tous les seconds tours de la draft 2025 à avoir signé un contrat.

Vous avez compris où je voulais en venir. À chaque fois qu'on parle de meilleur ou de pire contrat de la ligue, on se met toujours à la place du propriétaire. Sur basketsession, dont on connaît les idées sur l'échiquier politique, il en va de même. Pour établir ce jugement de valeur, on ne se place jamais du côté de l'employé qui est pourtant le seul qui crée quelque chose.

Pourquoi réfléchissons nous ainsi ? On pourrait répondre qu'il nous paraît plus facile de se mettre dans la peau d'un dirigeant de franchise dont le travail semble plus à notre portée qu'un des 500 meilleurs basketteurs du monde. Je ne pense pas que cette réponse facile soit juste. En effet, lors des discussions sur le sujet, les joueurs eux-mêmes, se mettent dans la situation du dirigeant.

Quand on y réfléchit deux secondes, c'est quand même hyper malsain de notre part de juger un contrat "meilleur" parce qu'on estime qu'un homme n'est pas payé à sa juste valeur, vous ne trouvez pas ? Personnellement, je blâme football manager qui m'a matrixé le cerveau pendant des années.

Je n'ai pas l'objectif de changer la vision ou la façon de parler de qui que ce soit avec cette session. Je trouvais juste le sujet original. Comme un 3 points de Neemias Queta.