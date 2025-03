LeBron James, une meilleure saison que sa dernière saison MVP ?

Bien évidemment, les statistiques, surtout celles des boxscores, ne disent pas tout du jeu. Mais si l’on prend le nombre de points, de passes, de rebond et l’adresse de LeBron James depuis ses 40 ans (donc en 2025, mais pour la saison c'est plus ou moins la même, sauf pour les points) et qu’on les compare avec celles de sa dernière saison MVP, c’est assez impressionnant.

Alors oui, encore une fois, les points, les rebonds et les passes ne disent pas tout de l’impact d’un joueur sur son équipe. Elles sont un éclairage qu’il faut recontextualiser. Par rapport au niveau et au jeu de l’équipe, mais aussi au jeu pratiqué et au niveau de la ligue. Ce que les stats avancées et analytics aident à faire.

Mais ce constat brut est également intéressant comme préambule à cette recontextualisation. Et ce constat est violent. Avec une adresse plus grande, un scoring équivalent et des « progrès » en rebonds et à la passe, LeBron James réalise une saison statistiquement (les stats des boxscores, donc) meilleure que sa saison de MVP en 2012-13 avec le Heat.

MVP Miami LeBron vs. 40-year old LA LeBron This is crazy. 🤯 (via @LADEig) pic.twitter.com/moIkME6nt6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 3, 2025

Encore une fois, il faut mettre un bémol. Personne ne dit ici que le LeBron James de 2013 est moins bon que celui de 2025. Mais en maintenant un niveau physique monstrueux, en gagnant encore en expérience et en étant un joueur plus abouti, il pèse encore de façon phénoménale dans une NBA qui a évolué.

Avec le spacing actuel, pas étonnant que son pourcentage au tir augmente, tant les espaces sont plus grands sur les drives. J’ose même pas imaginer le pourcentage que le LBJ de 2013 aurait dans le basket actuel… Il a par ailleurs développé un tir à trois-points au fil des ans qui lui permet d’étendre son prime, mais qui bénéficie également de l’évolution du jeu.

Idem pour les passes. Il a toujours eu un QI très largement supérieur à la moyenne. L’expérience l’a aidé à le renforcer. Et les progrès tactiques du basket de ces dernières années permettent aux joueurs intelligents et expérimentés de trouver plus de solutions encore.

Alors on n’oubliera pas qu’il y a quelques semaines/mois, tout le monde soulignait à juste titre qu’il enchaînait des +/- vraiment pas terribles et qu’il ne faut pas sur-interpréter ces chiffres.

Bref tout ça pour dire que ces stats sont autant un témoignage de son maintien au plus haut niveau que du changement de la ligue. Et que maintenir ce niveau à cet âge dans un contexte qui a autant changé, c’est tout simplement hallucinant.

