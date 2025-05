Les Cavaliers menés au score et maintenant diminués ?

Le Game 2 est déjà déterminant pour les Cleveland Cavaliers, qui ont perdu à domicile le premier match des demi-finales de Conférence contre les Indiana Pacers. La défaite est presque interdite avant deux rencontres à l'extérieur. Mais la franchise de l'Ohio pourrait jouer ce choc au sommet sans plusieurs cadres. Darius Garland (orteil) n'a pas pris part aux trois derniers matches et il est encore listé comme incertain. Deux autres joueurs majeurs se sont depuis ajoutés à la liste des blessés : Evan Mobley et De'Andre Hunter.

Deux joueurs blessés coup sur coup lors du quatrième quart-temps du Game 1. Mobley est touché à la cheville et Hunter au doigt. Kenny Atkinson souligne la réelle inquiétude des Cavs à leur sujet. Peut-être qu'il s'agit d'une petite manœuvre psychologique et qu'ils seront bien présents ce soir mais il semble évident que les Cavaliers ne seront pas à 100%. Et à ce stade de la compétition, ça peut peser.