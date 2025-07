J'ai l'impression qu'il n'y aurait rien de plus symbolique que les Kings comme équipe pour Russell Westbrook à ce stade de sa carrière. Histoire de former un mix trop bizarre, trop fort en 2017 ou 2018 avec DeMar DeRozan, Zach LaVine, Domantas Sabonis, Dennis Schröder, etc. Sauf qu'on est en 2025. Bref, en tout cas, la franchise californienne s'intéresserait à l'ancien MVP, toujours libre.