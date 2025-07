L’étonnant tatouage de Jeremiah Fears, le rookie des Pelicans

Il faut avoir une certaine assurance et un peu d'ego pour se tatouer son nom, son maillot et son numéro (le Zero Fears, même incorrect grammaticalement, fait un surnom sympa). Jeremiah Fears, le rookie de New Orleans, a retracé son parcours pour un tatouage impressionnant avant même ses débuts en NBA.

Pelicans' rookie Jeremiah Fears got his name and number tatted 🔥 Best name-number combo in the league? 👀 (via @worksbyjoe) pic.twitter.com/PUefChqVIE — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2025