Luka Doncic, les chiffres XXL… de son prochain deal 🤑

En NBA, tout va très vite. Samedi, Luka Doncic a signé une extension aux Los Angeles Lakers : 165 millions de dollars sur 3 ans. Le Slovène se trouve désormais sous contrat jusqu'en 2028, avec une "player option" pour la saison 2028-2029.

Et les regards sont déjà tournés... vers sa prochaine prolongation ! Dès l'été 2027, les Lakers auront la possibilité de lui offrir une nouvelle extension, sur 4 ans cette fois-ci, pour un total de 323 millions de dollars, selon ESPN.

Cependant, en 2028 ou 2029, l'ancien Madrilène aura passé la barre des 10 ans en NBA. Ainsi, il sera éligible à un chèque encore plus important. Par rapport aux projections de l'évolution du "salary cap" dans la ligue, on parle potentiellement d'un contrat à 418 millions de dollars sur 5 ans en 2028 !

Il pourrait ainsi devenir le premier joueur de l'histoire à percevoir un salaire annuel à plus de 80 millions de dollars par an (d'autres peuvent le devancer). Et sa dernière année de contrat devrait même atteindre 95 millions de dollars ! Des chiffres fous qui donnent le tournis.

Mais avec les revenus de la NBA qui explosent, les contrats des joueurs, dont celui de Luka Doncic, vont continuer d'augmenter.