Luka Doncic, une force mais aussi une pression pour la Slovénie 👀

Luka Doncic est, sans le moindre doute, l'un des meilleurs joueurs du monde. Et pour la Slovénie, il s'impose bien évidemment comme l'atout numéro 1 de cette équipe sur cet Eurobasket 2025. Mais sa présence peut-elle également avoir un impact négatif ?

Depuis le début de la préparation des Slovènes, il existe une grosse tension autour de ce groupe. Et l'intérieur Alen Omic a eu une idée pour expliquer la pression dans l'équipe : le poids d'évoluer avec Doncic.

"Quand tu joues avec le meilleur joueur du monde, c'est toujours avec l'esprit de compétition, tu te bats pour la victoire. Car c'est un gars qui veut toujours gagner, peu importe le jeu : les cartes, un match, peu importe.

Luka se bat toujours pour gagner. Et nous devons faire notre maximum pour le suivre, pour lui donner notre maximum. Aucun match de ce tournoi n'est facile. Quand on joue avec Luka, il y a toujours un peu de pression. Pendant le match, tout le monde le suit et se bat pour lui", a exprimé Omic pour Basket News.

Attention, Luka Doncic ne représente pas le problème de la Slovénie. Mais sa présence impacte ses coéquipiers, qui n'ont pas forcément les armes pour l'épauler. Personnellement, je pense qu'il y a également un souci de niveau.

Autour de la star des Los Angeles Lakers, la génération slovène me semble assez faible. Et il doit réaliser des miracles pour porter les siens. En espérant que la Slovénie ne trouvera pas la solution face à l'équipe de France ce samedi à 17h...