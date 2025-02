Un moment qui risque de faire l'histoire de la NBA. Dimanche dernier, les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers ont changé le visage de la Ligue avec le trade de Luka Doncic. Un immense choc totalement inattendu.

Au fil des révélations, on a appris que Nico Harrison et Rob Pelinka discutaient, dans le plus grand secret, de ce deal depuis plusieurs semaines. En réalité, les deux hommes, sur l'initiative d'Harrison (!), ont commencé à parler de cet échange le 7 janvier dernier. Lors du match entre les Mavs et les Lakers à Dallas.

Et le média WFAA a tout simplement publié une photo de ce rendez-vous ! Présents à l'Ascension Coffee d'un hôtel à Dallas, Harrison et Pelinka ont été aperçus en grande discussion. Et à l'époque, personne n'avait conscience de la nature de cet entretien.

Après tout, les deux dirigeants ont gardé une bonne relation car ils collaboraient ensemble quand Harrison était chez Nike (et Pelinka gérait Kobe Bryant). Et même après coup, comment avoir la certitude qu'ils discutaient du deal Doncic ?

Avant même la fuite de cette photo, ESPN a révélé l'information : Harrison a invité Pelinka autour d'un café pour initier les discussions sur Luka Doncic. Et le GM des Mavs a lui-même confirmé l'information en conférence de presse ! Ce cliché pourrait hanter les fans de Dallas pendant un très long moment...