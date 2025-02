Les 8 points clés du trade de Luka Doncic aux Lakers

Une véritable bombe ! A la surprise générale, les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers se sont accordés concernant un trade de Luka Doncic. Impossible à voir venir, cet échange a aussi concerné Anthony Davis, envoyé dans le Texas.

Après cette incroyable nouvelle, il est désormais temps d'effectuer une première analyse. Même s'il faudra certainement plusieurs semaines pour bien saisir l'ampleur de ce deal dans le paysage de la NBA, voici quelques enseignements à retenir dans l'immédiat.

Tout d'abord, un rappel rapide des détails de ce blockbuster trade :

Les Lakers reçoivent : Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris ;

et ; Les Mavs reçoivent : Anthony Davis, Max Christie et le choix au premier tour de la Draft NBA 2029 des Lakers ;

et le choix au premier tour de la Draft NBA 2029 des Lakers ; Le Jazz reçoit : Jalen Hood-Schifino et les choix au second de la Draft NBA 2025 des Los Angeles Clippers et des Mavs.

Les Mavs avaient de trop gros doutes sur Luka Doncic

Il s'agit peut-être de la plus grande révélation autour de cette histoire : les Dallas Mavericks sont à l'origine du départ de Luka Doncic. Oui, ce n'est pas une blague. Le Slovène n'a absolument pas demandé son trade. Et les Lakers n'avaient même pas effleuré le rêve de le récupérer.

Ce sont les Texans qui ont contacté les Californiens pour proposer les services de l'ancien Madrilène. Une folie. Mais pourquoi ? Auprès d'ESPN, Dallas a rapidement fait fuiter quelques explications.

La plus importante ? Les dirigeants des Mavs avaient des craintes "très sérieuses" sur le futur de la star de 25 ans en raison de ses problèmes constants au niveau de sa condition physique. Trop souvent en méforme et avec une hygiène de vie pointée du doigt, le natif de Ljubljana a fini par lasser sa direction.

Et avant de lui filer une prolongation pour le supermax cet été, Dallas a donc décidé de dire stop. Un choix très fort et très surprenant avec un talent générationnel. Mais les Mavs ont tranché dans le vif.

🎞 En plein match, Kevin Durant HALLUCINE du trade de Luka Doncic 😅

Les Lakers ne croyaient pas en Anthony Davis pour l’après-LBJ

En face, les Lakers ont sauté sur l'opportunité d'une vie. Après l'approche des Mavs, les patrons californiens se sont retrouvés pour une réunion au sommet. Et ils ont décidé que Luka Doncic avait la capacité à devenir le visage de cette équipe pour les années à venir. Quitte à sacrifier Anthony Davis.

Pourtant, depuis des années, ce rôle était donc promis à l'intérieur. Lieutenant de luxe de LeBron James, l'intérieur avait le destin de devenir le véritable patron après la retraite du King. Sauf que les Angelenos ont aussi eu des doutes...

Selon The Athletic, Los Angeles ne voyait pas AD capable de tenir ce rôle. Malgré son impact sportif XXL et sa régularité ces dernières mois, le joueur de 31 ans avait agacé en interne par ses plaintes (sur l'effectif et son poste) et suscitait des doutes par rapport à son leadership.

De plus, comme Dallas avec Doncic (et c'est assez ironique), les Lakers avaient des peurs concernant la fiabilité physique de Davis pour les prochaines années.

Dallas pense pouvoir gagner dès maintenant

Se séparer de Luka Doncic, 25 ans, pour Anthony Davis, bientôt 32 ans, ce n'est clairement pas un mouvement sur le long terme pour les Mavs. Avec le duo Kyrie Irving (32 ans) - AD, les Texans se veulent surtout ambitieux sur le court terme.

Avec quel objectif ? Le titre NBA ! Malgré la perte du Slovène, les Mavs se pensent suffisamment armés pour jouer les premiers rôles. Et dans l'immédiat, c'est certainement le cas. Si Davis reste en bonne santé et à son niveau actuel, il risque d'avoir un bel impact. Notamment sur le plan défensif.

"Je crois que la défense gagne des titres. Je pense que récupérer un intérieur All-Defensive et un joueur All-NBA avec un état d'esprit défensif nous donne une meilleure chance de gagner. Nous sommes construits pour gagner maintenant et à l'avenir", a d'ailleurs justifié le GM des Mavs Nico Harrison.

Pour l'avenir, on peut avoir quelques doutes. Par contre, sur la saison 2024-2025, Dallas reste un sérieux prétendant à l'Ouest.

Los Angeles a sa star pour les années à venir

Les Los Angeles ne pouvaient pas rêver d'une plus belle affaire ! On le sait, chez les Lakers, il est très important d'avoir une star. Pour construire un projet sportif autour de lui et viser le titre NBA. Mais aussi pour vendre. Et avec Doncic, la franchise californienne peut se frotter les mains.

Honnêtement, on a du mal à penser à un meilleur joueur que l'ex-Madrilène pour incarner cette équipe après James. Allez, dans un monde idéal, il y a peut-être deux ou trois autres candidats qui auraient pu avoir un impact similaire. Victor Wembanyama ? Anthony Edwards ? Shai Gilgeous-Alexander ?

Des joueurs logiquement impossibles à récupérer (enfin on pense, il n'y a plus aucune certitude dans ce monde). Sur le papier, Doncic coche toutes les cases : talent générationnel, popularité XXL, jeune (25 ans !!!). Il y aura tout de même un défi pour les Lakers : s'assurer de sa présence sur le long terme.

Actuellement, il se trouve sous contrat jusqu'en 2026, avec une "player option" pour 2026-2027.

Et maintenant, quel avenir pour LeBron James ? 🧐

Doncic, une motivation supplémentaire et de la pression

Et il y a un autre facteur à prendre en compte : Luka Doncic risque de débarquer en étant gonflé à bloc. Attaché aux Mavericks, le Slovène ne s'attendait absolument pas à ce trade. Il n'a pas été prévenu des discussions à son sujet et de ce deal à venir.

Avec le caractère du jeune talent, il risque d'être assez vexé par le manque de confiance de Dallas. On sait qu'il a toujours pris un malin plaisir à se venger de certaines équipes par rapport à sa Draft. Les Atlanta Hawks et les Sacramento Kings le savent.

Donc attention à un Doncic motivé et revanchard. Il pourrait être, pour le coup, très affuté en étant piqué dans son orgueil. Par contre, il y a aussi un autre élément à prendre en compte : la pression va être énorme sur ses épaules.

Par rapport à cette situation exceptionnelle. Tout le monde va attendre sa réaction. En dehors des parquets, mais aussi sur le terrain. Puis les Lakers ont un environnement médiatique très particulier. A Dallas, il était déjà sous la lumière des projecteurs grâce à son talent. A Los Angeles, il va découvrir un autre monde.

Davis, une sortie de l’ombre de James

Même si cet échange fait beaucoup parler autour de Luka Doncic, il sera intéressant de se projeter sur la possibilité offerte à Anthony Davis sur le plan sportif. Il s'agit d'ailleurs d'un facteur pris en compte par les Lakers pour le "sacrifier" selon Charania : ils ont envoyé AD dans une situation "gagnante" (bon même s'ils avaient dû l'envoyer dans l'Utah - une balle perdue -, ils auraient validé le trade pour Doncic).

D'ailleurs, l'intérieur, même surpris, n'a visiblement pas mal vécu ce nouveau départ. "Bien" avec cet échange, il va même accepter de se délester de son "trade kicker". Et sportivement, Davis risque de se retrouver dans une situation plus compétitive.

Oui, ça peut paraître étonnant car les Lakers, 5èmes, sont devant les Mavs, 8èmes, à l'Ouest. Mais Los Angeles avec l'effectif construit autour de LBJ-AD, malgré de bons résultats en saison régulière, semblait limité dans la perspective des Playoffs.

A Dallas, son association avec Kyrie Irving est prometteuse et le roster donne envie. Puis même sur le plan individuel, Anthony Davis va avoir l'opportunité, un peu avant l'heure prévue, de sortir de l'ombre de LeBron. Son leadership et ses capacités à être le numéro 1 ont souvent suscité des débats.

Et même s'il va partager la lumière avec Irving, il dispose d'une occasion de s'affirmer. Loin du King.

Nico Harrison a dégoûté de nombreuses équipes

Pourquoi Nico Harrison n'a pas mis Luka Doncic sur le marché ? Voici la question lancée par de nombreux dirigeants de la NBA ce dimanche, selon Ryen Russillo. Dans le plus grand secret, le GM des Mavs a uniquement contacté le dirigeant des Lakers Rob Pelinka pour proposer le Slovène.

Les deux hommes disposent d'une relation de confiance, ce qui explique d'ailleurs le silence radio en amont de ce trade. Et visiblement, Harrison voulait vraiment mettre la main sur Davis, dont il s'est occupé par le passé chez Nike.

Mais ne pouvait-il pas récupérer mieux ? Sans faire offense à AD, on parle d'un joueur de bientôt 32 ans avec un passif important sur le plan physique. Et les Lakers ont seulement ajouté Christie et un pick dans la balance. La contrepartie paraît vraiment faible pour une superstar comme Doncic.

Il suffit de voir certains trades sur les dernières années pour se rendre compte que Dallas aurait pu faire mieux. En lançant des enchères entre les franchises, les Mavs auraient pu récolter un véritable trésor de guerre (on pense à des picks à foison et un All-Star dans son prime).

LeBron James vraiment surpris pour la première fois ?

Comme le commun des mortels, LeBron James aurait appris la nouvelle lors de l'annonce de Charania. Et est-ce qu'il ne s'agirait finalement pas de la plus grosse surprise de ce trade ? Après le match contre les New York Knicks, le King a reçu l'information au restaurant avec sa famille.

Et sans livrer son ressenti, il s'est simplement dit "surpris". Et les premiers rapports l'assurent également : LBJ, proche d'Anthony Davis, n'était pas au courant de l'opération à venir. Pour LeGM, qui a souvent (toujours ?) eu le contrôle sur les décisions importantes de ses équipes au cours de sa carrière, cela doit faire bizarre.

En réalité, si on croit réellement à cette information, elle confirme un "déclin" logique dans l'impact du King sur les décisions des Lakers. L'été dernier, on se souvient qu'il n'avait pas voulu influencer le choix du coach, avec l'arrivée de JJ Redick, car les Californiens devaient penser sur le long terme. Et donc à la suite sans lui.

Cette fois-ci, Los Angeles a réalisé un mouvement majeur (et même historique) sans le consulter. Ni même l'informer. Avec son statut, James n'a certainement jamais connu une telle surprise dans sa propre franchise. Bienvenue (un peu) dans notre monde.

