Le monde de la NBA vient de le prouver : tout est possible. Luka Doncic vient de débarquer aux Los Angeles Lakers. Anthony Davis a lui pris la direction des Dallas Mavericks. Et une question va rapidement se poser : quelles conséquences sur la situation de LeBron James chez les Angelenos ?

Avec le Slovène, les Lakers ont leur star pour les années à venir ! Ils ont réussi à mettre la main sur le joueur qui va devenir le visage de la franchise après le King. Car, sans surprise, ils ne voyaient pas AD capable de tenir ce rôle, selon The Athletic. Malgré son impact sportif XXL et sa régularité ces dernières mois, l'intérieur avait agacé en interne par ses plaintes (sur l'effectif et son poste) et suscitait des doutes par rapport à son leadership.

A 25 ans, Doncic s'apprête donc à devenir le "mâle alpha" des Californiens. Et James va-t-il être prêt à l'accompagner pour les dernières années de sa carrière ? Selon les premiers rapports, LBJ n'était absolument pas au courant de ce deal à venir. "Surpris", il n'a pas encore exprimé son premier ressenti. Mais on le sait, il disposait d'une relation forte avec AD, dont il était très proche.

Sous contrat jusqu'au terme de la saison (avec un salaire à 48,7 millions de dollars), l'ex-star des Cleveland Cavaliers possède une "player option" à 52,6 millions de dollars pour 2025-2026. Il se disait qu'il comptait la décliner pour négocier une nouvelle prolongation. Et The Athletic réalise une révélation : il existait, avant ce trade, des doutes sur les intentions des Lakers.

Et maintenant ? On le sait, Los Angeles a tout de même l'habitude de très bien traiter ses stars. Et même si AD a été sacrifié, LeBron James a une autre aura. Les Lakers semblent enclins à l'accompagner jusqu'au bout de sa carrière. Et il faut aussi rappeler que le natif d'Akron possède une "no-trade clause". Les Californiens ont donc besoin de son accord pour éventuellement l'échanger. Même si on ne semble absolument pas à ce stade (mais maintenant, on envisage TOUT).

Il sera tout de même intéressant de voir la réaction de LBJ. Aura-t-il l'envie de rester sans son pote AD ? Après un mouvement aussi important réalisé dans son dos ? Il faut prendre en considération qu'il a toujours clamé son admiration pour Luka Doncic. Et l'ancien Madrilène l'a toujours cité en modèle absolu. Il y a donc un respect mutuel. La perspective de jouer ensemble devrait séduire les deux hommes. Puis James, qui veut une stabilité familiale à ce stade de sa vie, a ses attaches à Los Angeles.

En tout cas, la NBA pourrait s'offrir des jours totalement fous avant la deadline de jeudi...