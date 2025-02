Le monde de la NBA se trouve sous le choc. Ce matin, les Dallas Mavericks ont envoyé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Contre Anthony Davis, Max Christie et le choix au premier tour des Californiens en 2029. Un mouvement particulièrement surprenant.

Et si la nouvelle a eu l'effet d'une bombe, quelles réactions chez les principaux acteurs de ce deal ? Tout d'abord, il convient de réaliser une précision : PERSONNE n'était au courant de cet échange à venir. Les dirigeants des deux équipes, Nico Harrison et Rob Pelinka, ont ainsi œuvré dans le plus grand secret.

Ainsi, Doncic, totalement surpris, se montre simplement "choqué", d'après le journaliste d'ESPN Shams Charania. De son côté, Davis a l'air de plutôt bien vivre ce trade. "Bien" avec ce nouveau départ à Dallas, l'intérieur va même accepter de se délester de son "trade kicker".

Il faut dire qu'AD dispose d'une relation privilégiée avec Harrison, qui s'occupait de lui chez Nike. Et quid des superstars des autres équipes ? Après le match contre les New York Knicks, LeBron James a appris la nouvelle au restaurant avec sa famille.

"Surpris", le King n'a pas encore livré son ressenti. Mais il a tout de même pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir une rumeur, en traitant l'insider de CBS de clown, concernant une éventuelle frustration envers Anthony Davis.

Concernant Kyrie Irving, il se trouvait à l'entraînement du côté de Cleveland. Et comme Luka Doncic, il a été essentiellement choqué. Comme tout le monde...

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

