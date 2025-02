Luka Doncic, les Mavs tentent d’expliquer… l’inexplicable 🤯

Je vous souhaite à tous un réveil comme le mien : un SMS de Shaï Mamou qui vous annonce que Luka Doncic a été tradé par les Dallas Mavericks. Tout d'abord, le choc (pas celle d'un SMS de Shaï même si vous en rêvez tous). Et des questions : pourquoi ? comment ? et encore pourquoi ? Je n'ai même pas pensé à "où" dans un premier temps...

Et le Slovène a donc pris la direction des Los Angeles Lakers. Dans un deal contre Anthony Davis, Max Christie et le choix au premier tour des Californiens en 2029. En apprenant cet échange, toujours les mêmes questions : pourquoi ? comment ? et encore pourquoi ?

Rapidement, j'ai vu que Doncic n'était pas à l'origine de ce mouvement. Qu'il n'avait absolument pas demandé son départ. Puis j'ai lu que les Mavs avaient directement contacté les Lakers (qui se sont empressés de sauter sur l'occasion d'une vie). Alors, j'ai regardé les explications envoyées par les Texans aux médias. Auprès d'ESPN, le GM des Mavs Nico Harrison a ainsi pris la parole.

"Je crois que la défense gagne des titres. Je pense que récupérer un intérieur All-Defensive et un joueur All-NBA avec un état d'esprit défensif nous donne une meilleure chance de gagner. Nous sommes construits pour gagner maintenant et à l'avenir", a répondu le dirigeant.

La suite des "explications" ? Il se dit que Dallas avait des craintes "très sérieuses" sur le futur de Doncic en raison de ses problèmes constants au niveau de sa condition physique. Et ils ont donc décidé d'agir avant sa prolongation pour le supermax à venir cet été.

Je suis désolé, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Oui, Luka Doncic n'a pas toujours réalisé les efforts nécessaires pour être prêt sur le plan physique. Mais on parle d'un talent générationnel ! D'une superstar de 25 ans qui a justement permis à cette équipe de connaître les Finales NBA l'an dernier.

Puis surtout, si tu apportes cet argument... mais tu te sépares de l'ancien Madrilène pour construire autour d'Anthony Davis ??? Attention, j'adore AD ! Mais il a bientôt 32 ans et un énorme passif avec les problèmes physiques. Comment est-il possible d'avoir des certitudes plus importantes avec Davis que Doncic sur le plan physique ? Et encore plus pour les années à venir ?

Pour l'aspect défensif, oui Anthony Davis reste une référence. Mais un talent comme Luka Doncic est normalement "inestimable". Même avec ses lacunes défensives. Et les Mavs avaient certainement d'autres moyens pour trouver la bonne formule autour de lui. Puis même dans l'idée (très difficilement compréhensible) d'un trade, il y avait certainement mieux à faire.

Je ne comprends pas, et je ne pense bien évidemment pas être le seul.