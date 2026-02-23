Luka Doncic progresse-t-il ?

Je voudrais vos avis sur Luka Doncic et sa courbe de progression.

Jokic (31ans) et Shai (27ans) continuent de progresser chaque année en ajoutant des choses à leur jeu et gagnant en compréhension et donc en efficacité. Choses que je ne vois pas chez Luka (26ans) qui, je trouve, stagne depuis un bon moment.

Il y a peut-être des raisons à cela ou il est possible que mon œil me trompe mais j'ai vraiment cette impression.

Il reste un joueur exceptionnel mais je me demande s'il n'a pas déjà atteint son plafond. Pas son plafond potentiel que je vois plus haut mais son plafond réel.

Qu'en pensez-vous ?