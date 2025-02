Luka Doncic tradé, la comparaison de footeux

J'ai vu passer sur les réseaux pas mal de comparaison avec le foot pour le trade de Luka Doncic. Je vous partage la mienne.

La situation m'a énormément rappelé l'épisode Ronaldinho au PSG. Pour rappeler aux plus jeunes, à cette époque, Ronaldinho fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde mais il aime un peu trop la fête et les nuits parisiennes au goût de son entraîneur de l'époque, Luis Fernández qui n'arrive pas à gérer cette situation. Luka, lui aime un peu trop la bière et les tacos au goût de Nico Harrison qui ne souhaite pas gérer cette situation. Le PSG décide donc de transférer le génie brésilien au Barça, club mythique. Quand les Mavs tradent Luka Doncic dans la mythique franchise des Lakers.

La suite ? Ronaldinho a prouvé à Barcelone qu'il était un tel génie, que même en arrivant à l'entraînement directement de boîte de nuit, il pouvait faire gagner son équipe (une ligue des champions, deux championnats d'Espagne) en brillant individuellement (un ballon d'or). Du côté de Paris, pour faire oublier la star brésilienne, le club de la capitale mise sur un joueur moins génial mais tellement efficace, le portugais Pedro Miguel Pauleta qui deviendra une idole du Parc des Princes. Les résultats collectifs sont moins ronflant (deux coupes de France) mais pas ridicules.

La suite de l'histoire reste à écrire pour le quatuor Doncic-Lakers-Davis-Mavericks. Imaginons que les Lakers signeraient tout de suite pour que la comparaison footballistique se poursuive. Peut-être qu'Anthony Davis aussi. C'est beaucoup moins sûr pour les Mavericks...