Luka, Zion ou Embiid : Laquelle de ces versions « slim » va vraiment faire un carton cette saison ?

Trois superstars qui ont passé leur été à s'entraîner dur pour perdre du poids et revenir dans la forme de leur vie. Les situations sont différentes, surtout pour Luka Doncic, mais les trois joueurs sont revenus à la reprise avec plusieurs kilos en moins.

A votre avis, pour le ou lesquels ça va vraiment durer et avoir un impact ?

Joel Embiid peut-il reprendre sa marche en avant ? Moins de poids sur les articulations, ça peut l'aider pour tenir le choc du rythme intense de la NBA. Enfin mieux tenir en tout cas.

Pareil pour Zion Williamson, qui a gros à jouer puisque plus personne ou presque ne croit en lui.

Pour Doncic, beaucoup l'imaginent MVP. Vos avis ?