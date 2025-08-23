Mat Ishbia a-t-il vraiment retenu la leçon ? 🙄

Quand un propriétaire d'une franchise NBA est trop présent, il s'agit rarement d'un bon signe. Mat Ishbia l'a prouvé pour ses débuts à la tête des Phoenix Suns. Très impliqué dans la gestion sportive de l'équipe, il a connu un véritable fiasco pour son premier projet autour de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal.

Cet été, la franchise de l'Arizona a lancé une reconstruction autour de Booker, prolongé pour deux années supplémentaires (145 millions de dollars). Durant et Beal sont partis et Ishbia l'a assuré : il a retenu la leçon.

Mais est-ce vraiment le cas ? Malgré ses discours, il reste très investi dans les décisions sportives.

"Nous avons désormais des jeunes joueurs qui montent en puissance, plutôt que des joueurs sur le déclin. Nous avons des joueurs qui veulent être ici, qui adhèrent à la culture des Phoenix Suns. Je peux accepter les critiques selon lesquelles je n'ai pas suffisamment défini cette culture lorsque j'ai acheté l'équipe, mais elle est désormais très clairement définie.

Il n'y a pas un seul joueur dans l'équipe qui ne comprenne pas ce que nous faisons. Même chose au sein du staff et de la direction. Pour les fans, nous allons développer une équipe dont ils seront fiers année après année.

Quand j'ai acheté les Suns à l'origine, je pensais que nous étions proches de gagner. Maintenant, j'ai défini une vision. Est-ce qu'il faudra quelques années pour entendre de votre part : 'Wow, je vois la vision' ? Oui", a-t-il expliqué pour l'Arizona Sports

J'ai tout de même la sensation de voir un patron qui a envie de s'amuser avec son nouveau jouet. Et en même temps, Mat Ishbia a dépensé 2,3 milliards de dollars pour acheter Phoenix, donc j'arrive à comprendre son envie de se faire plaisir.

Mais est-ce vraiment la bonne façon de faire pour nourrir des ambitions sportives ? Je ne suis pas convaincu.