Devin Booker signe une nouvelle extension record

Les Phoenix Suns ont fait comprendre à Devin Booker qu’il était bien le patron et le visage de la franchise. Impliqué dans la plupart des décisions majeures, notamment la nomination du nouveau coach Jordan Ott, le joueur star drafté par la franchise de l’Arizona en 2015 s’est vu offrir une extension de contrat gigantesque à hauteur de 145 millions de dollars sur deux ans. Le montant annuel moyen du deal est donc de 72,5 millions. C’est plus que celui fraîchement signé par Shai Gilgeous-Alexander avec le Oklahoma City Thunder (285 millions sur quatre ans, soit 71,25).

Devin Booker porte les couleurs des Suns depuis dix saisons et il a mené l’équipe en finales NBA en 2021. Cela fait aussi sept exercices de suite qu’il termine avec plus de 25 points par match. Seul Giannis Antetokounmpo a réalisé une telle performance sur la même période. Phoenix va maintenant essayer de se reconstruire après avoir transféré Kevin Durant cet été. Bradley Beal pourrait être bientôt coupé. Autrement dit, l’organisation ne va pas se mêler à la lutte pour le trophée avant un moment. Mais Booker a choisi d’être fidèle… et de prendre les dollars.