Mes derniers textos à quelques joueurs français

Mon dernier texto à...

Victor Wembanyama : Je comprends que t'es dans une démarche d'efficacité et que tu prends moins de 3 cette année. Mais ceux en trailer... Prends en 5 par match si tu peux, tu les mets tout le temps ceux-là. Tu me fais halluciner ! Je viens de relire H2G2, je crois qu'on fera jamais mieux.

Maxime Raynaud : Ca dit quoi? Il va rester Doug Christie l'année prochaine ? T'as l'air d'avoir une super connexion avec lui. La confiance du coach, c'est hyper important. Evan pourra te le confirmer.

Mohamed Diawara : Ah t'es comme ça? Tu shootes à 40% à 3 points maintenant?

Bilal Coulibaly : L'entretien de fin de saison, tu leur demandes clairement comment ils veulent t'utiliser l'année prochaine. Et tu me fais l'été le plus studieux de tous les studios! Tu vas bosser jusqu'à épuisement. C'est maintenant que ça se joue.

Rudy Gobert : Tu fais une grande saison, Rudy! Keep your head down! Juste va pas sur les réseaux. Non mais vraiment, arrête complètement les réseaux. Comme ça tu lis pas les conneries que les gens disent sur toi, t'auras l'esprit plus libre. Et puis comme ça aussi, t'arrêteras de mater du contenu mascu, tout le monde aura l'esprit plus libre.

Nolan Traoré : Frate, quand tu drives sur un quart de terrain et que t'envoies ta skip pass dans le dribble corner opposé, pow pow pow pow pow. J'avoue t'envoies du rêve. Mais tu sais, régularité, hein? Tu l'as appris l'année dernière.

Zaccharie Risacher : Fuck le cousin du réalisateur de 300!! Je sais que c'est un non sens total pour toi dans un sport co mais joue pour ta gueule! Ça marche comme ça, ici. Regarde le père CJ qu'a débarqué à Atlanta comment il fait. L'autre, il a mauvaise presse mais demande à Bilal et Alex s'ils touchaient plus la balle avec Jordan Poole ou avec CJ. Ça fait pas gagner mais c'est pas grave. Tu joueras comme il faut et comme tu sais faire quand tu seras dans une bonne équipe. Là, je veux rien savoir. Pense qu'à toi, joue pour toi!

Ousmane Dieng : Profite. Enfin tu vas avoir du temps de jeu ! Te prends pas la tête. Juste profites-en.

Moussa Diabaté : Mous, la prochaine fois qu'un joueur te manque de respect, prends une grande inspiration. Pendant cette inspiration, pense à tous les efforts que t'as fait, partir aussi jeune, pense à ta famille, pense à ta carrière. Expire. Et calme. Tu finis le match tranquille. Et une fois dans le vestiaire, tu m'appelles et t'inquiète, on fera en sorte de lui casser les genoux à l'autre.

Noah Penda : Bon, t'es parti pour au moins 10 ans aux États-Unis là. Par contre, tu vas avoir l'embarras du choix, fais pas le con. Signe pas à Minnesota en 2030 parce qu'ils jouent le titre avec Edwards. Je veux pas manger des -20°C quand je viens te voir jouer.

Nicolas Batum : Gros, je sais que tu t'entends bien avec tout le monde aux Clips mais vas-y signe aux Lakers cet été. Et jour de reprise, t'arrives à la salle avec un t-shirt avec la tête de Prepelic. Je suis sûr, Luka, il va kiffer.