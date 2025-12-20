Après quasiment deux mois de saison régulière en 2025-2026, ESPN a réalisé, comme tous les ans, un sondage auprès de 100 journalistes : qui est le MVP de la NBA ? Comme l'an dernier, deux hommes se disputent la première place, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

Comme l'an dernier, le Canadien a eu les faveurs des votants ! Avec 57 premières places, la star de l'Oklahoma City Thunder a compilé 865 points afin de devancer le Serbe (42 premières places, 822 points). Au classement, ils écrasent totalement les débats...

Le classement selon les votes reçus par ESPN :

Shai Gilgeous-Alexander - 865 points ; Nikola Jokic - 822 points ; Luka Doncic - 432 points ; Cade Cunningham - 271 points ; Jalen Brunson - 106 points ; Giannis Antetokounmpo - 32 points ; Tyrese Maxey - 25 points ; Victor Wembanyama - 18 points ; Jaylen Brown - 15 points ; Donovan Mitchell - 6 points ; Anthony Edwards - 5 points ; Stephen Curry - 1 point ; Alperen Sengun - 1 point ; Jalen Johnson - 1 point.

Bien évidemment, il est encore tôt pour se projeter sur le classement final du MVP. Je pense par exemple que Luka Doncic, en évitant l'infirmerie, peut s'inviter plus sérieusement dans ce débat. Pour la première place, je donne effectivement, en ce moment, l'avantage à SGA.

Les résultats collectifs d'OKC sont très impressionnants et le Canadien confirme. Par contre, attention, les Denver Nuggets ne sont pas si loin (20-6 vs 25-3). Et Nikola Jokic reste, à mes yeux, le meilleur joueur du monde.