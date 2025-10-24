Nikola Jokic rejoint Oscar Robertson pour une stat monstrueuse

Nikola Jokic continue d’écrire l’histoire. Malgré la défaite des Denver Nuggets face aux Golden State Warriors (137-131, après prolongation), le triple MVP a une nouvelle fois marqué les esprits.

Avec 21 points, 13 rebonds et 10 passes, Jokic a signé le quatrième triple-double de sa carrière lors d’un match d’ouverture de saison, égalant ainsi la légende Oscar Robertson. Aucun autre joueur n’a jamais atteint un tel total.

Nikola Jokic dans la lignée des plus grands

Ce nouveau triple-double porte le total en carrière du Serbe à 165, un chiffre qui le place désormais derrière seulement Russell Westbrook (202) et Oscar Robertson (181) dans le classement historique.

CQFR : Deux thrillers et des records à la pelle, quelle nuit en NBA !

Symbole de sa polyvalence, Jokic continue de redéfinir le rôle de pivot en NBA par sa vision du jeu et sa capacité à influencer tous les compartiments du jeu.

Une performance historique, malgré la défaite

Face à un Stephen Curry incandescent (42 points, dont 22 dans le dernier quart-temps), le double champion NBA a toutefois connu une soirée contrastée, avec un 8 sur 23 au tir et seulement 2 points inscrits en prolongation.

Son coéquipier Aaron Gordon, auteur de 50 points, a longtemps maintenu Denver à flot, sans parvenir à arracher la victoire.

Nikola Jokic et les Nuggets tenteront de rebondir dès samedi, à domicile, face aux Phoenix Suns.

