Paolo Banchero, un contrat max comme une évidence 🤑

L'avenir du Orlando Magic va s'écrire autour de deux hommes : Paolo Banchero et Franz Wagner. J'ai personnellement une préférence pour l'Allemand, mais le jeune talent de 22 ans représente logiquement la pierre angulaire du projet de la franchise floridienne.

Sur cette intersaison, l'Américain se retrouve éligible à une prolongation. Et sauf surprise, il va bel et bien signer un contrat max sur les 5 prochaines années. Une évidence pour le Magic. Et aussi pour Banchero.

"J'adore être ici. Je pense que depuis un an environ, j'ai pu m'installer et me sentir plus à l'aise. C'est un endroit où j'aime passer du temps. Ma famille adore passer du temps ici. Et je ne pourrais pas être plus heureux de faire partie du Orlando Magic.

J'espère donc pouvoir passer encore de nombreuses années ici", a fait savoir Paolo Banchero face à la presse.

Pour un joueur aussi fort dans son contrat rookie, il s'agit d'un choix logique, sur le plan financier, de saisir l'opportunité d'un deal max avec sa première équipe NBA. Et encore plus dans la situation de Paolo Banchero, numéro 1 d'un projet intéressant à Orlando.

J'ai des doutes sur sa capacité, comme leader, de mener une équipe très loin à l'avenir. Mais ce contrat max est totalement logique pour les deux camps.