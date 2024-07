Franz Wagner a été l'un des acteurs majeurs de la forte progression du Orlando Magic cette saison et la franchise lui a montré sa gratitude et sa confiance. D'après Shams Charania de The Athletic, l'Allemand va signer une prolongation de 5 ans de son contrat rookie pour le montant faramineux de 270 millions de dollars, soit une moyenne de 54 millions la saison.

Pour sa troisième saison en NBA, Franz Wagner a montré qu'il était un joueur de calibre All-Star, capable de former un vrai dynamic duo avec Paolo Banchero, le franchise player du Magic. L'ancien universitaire de Michigan a tourné à 19.7 points, 5.3 rebonds et 3.7 passes de moyenne à 48.2% d'adresse globale.

Si Wagner veut passer un cap, il lui faudra être plus adroit à 3 points, où il n'a shooté qu'à 28% cette saison, après deux premières années en NBA honorables à 35 et 36%. Son frère Moritz, avec lequel il disputera les Jeux Olympiques 2024 après avoir décroché le titre de champion du monde 2023, a lui aussi prolongé il y a quelques jours.

Orlando a fini 5e de la Conférence Est cette saison, échouant au 1er tour des playoffs dans une série accrochée (4-3) contre les Cleveland Cavaliers.