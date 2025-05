Les Pistons, bravo et à bientôt ! 👏

Qui aurait pu prédire une telle transformation des Detroit Pistons ? Il était évident que le cancre de la saison 2023-2024 avait un potentiel supérieur à celui affiché sous les ordres de Monty Williams. Mais le développement, avec JB Bickerstaff, sur cet exercice 2024-2025 a été l'une des plus belles surprises de l'année.

Et malgré l'élimination dès le premier tour face aux New York Knicks (2-4), je trouve ce retour en Playoffs particulièrement prometteur. Car contrairement à certaines équipes (je pourrais citer les Sacramento Kings à l'Ouest), je n'ai pas l'impression que ce come-back sera un évènement isolé. Ce groupe a pris rendez-vous avec l'avenir.

Bien évidemment, il faudra les bons choix de la part des dirigeants. Certainement de la patience pour éviter de se précipiter dans la construction de l'effectif. Mais la base est solide, tout comme l'état d'esprit.

Car sur cette série, contre une équipe considérée par beaucoup comme un cador de l'Est en début de saison, les Pistons peuvent presque avoir des regrets. Il y a ce match avec la grosse polémique liée à l'arbitrage. Mais même en "oubliant" ce fait de jeu, Detroit a vraiment rivalisé.

"On se sentait bien dans cette série. Donc ne pas l'emporter, ça fait mal. Mais nous avons avoir ce sentiment avec nous pendant tout l'été, dans nos entraînements, dans nos discussions et dans tout. Nous allons revenir encore plus forts", a assuré Cade Cunningham face à la presse.

Et j'ai aussi envie de le croire. Car dans cet effectif, les jeunes sont encore amenés à progresser. Cunningham bien sûr. Mais aussi des talents comme Jalen Duren, Ausar Thompson ou même Jaden Ivey (blessé). La saison de la confirmation sera très importante et j'ai hâte de suivre la réponse cette équipe.