Playoffs All-Time de la commu, finales de conf : Lakers vs Rockets et Sixers vs Celtics

On touche au but, les finales de conf cette semaine et la finale lundi prochain

 

Los Angeles Lakers :

Magic Johnson

Kobe Bryant

KAJ

Jerry West

Shaquille O'Neal

 

Vs

 

Houston Rockets :

Hakeem Holajuwon

Tracy MacGrady

Clyde Drexler

James Harden

Yao Ming

 

Et

 

Philadelphia Sixers :

Allen Iverson

Julius Erving

Moses Malone

Charles Barkley

Wilt Chamberlain

 

Vs

 

Boston Celtics:

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

 

Comme d'habitude, imaginez les joueurs à leur prime,  et donnez moi le score de la série (ex 4-1 et 4-3)

 

Bon vote,  vous avez jusqu'à mercredi soir

