Playoffs All-Time de la commu, finales de conf : Lakers vs Rockets et Sixers vs Celtics

On touche au but, les finales de conf cette semaine et la finale lundi prochain
Los Angeles Lakers :
Magic Johnson
Kobe Bryant
KAJ
Jerry West
Shaquille O'Neal
Vs
Houston Rockets :
Hakeem Holajuwon
Tracy MacGrady
Clyde Drexler
James Harden
Yao Ming
Et
Philadelphia Sixers :
Allen Iverson
Julius Erving
Moses Malone
Charles Barkley
Wilt Chamberlain
Vs
Boston Celtics:
Larry Bird
Bill Russell
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
Comme d'habitude, imaginez les joueurs à leur prime, et donnez moi le score de la série (ex 4-1 et 4-3)
Bon vote, vous avez jusqu'à mercredi soir