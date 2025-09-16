Playoffs All-Time de la commu, finales de conf : Lakers vs Rockets et Sixers vs Celtics

On touche au but, les finales de conf cette semaine et la finale lundi prochain

Los Angeles Lakers :

Magic Johnson

Kobe Bryant

KAJ

Jerry West

Shaquille O'Neal

Vs

Houston Rockets :

Hakeem Holajuwon

Tracy MacGrady

Clyde Drexler

James Harden

Yao Ming

Et

Philadelphia Sixers :

Allen Iverson

Julius Erving

Moses Malone

Charles Barkley

Wilt Chamberlain

Vs

Boston Celtics:

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

Comme d'habitude, imaginez les joueurs à leur prime, et donnez moi le score de la série (ex 4-1 et 4-3)

Bon vote, vous avez jusqu'à mercredi soir