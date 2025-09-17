Playoffs WNBA : Dominique Malonga brille et fait gagner son équipe !

Seattle Storm - Las Vegas Aces : 86-83

Deuxième match de playoffs et deuxième double-double pour Dominique Malonga. L'intérieur du Storm a compilé 11 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 blocks lors de la victoire du Storm contre les redoutables Aces d'A'ja Wilson (21 pts, 13 rbds, 5 pds), qui restaient sur 17 victoires consécutives en incluant la première manche contre Seattle. La jeune Française a surtout fait gagner son équipe en inscrivant un panier avec la faute pour redonner l'avantage au Storm à 31 secondes de la fin. Bien que menées de plus de 10 points, Gabby Williams (6 pts) et ses coéquipières ont terminé sur un 16-4 pour l'emporter et arracher un Game 3 décisif. Le vainqueur sera qualifié pour le second tour.

Indiana Fever - Atlanta Dream : 77-60

Il y aura aussi un Game 3 entre le Fever et le Dream. Bien que privé de Caitlin Clark, out pour le reste de la saison, Indiana a su égaliser en s'appuyant sur les 19 points de Kelsey Mitchell.