Pourquoi voulez-vous que les Sixers tankent ?

Je vois beaucoup de personnes surprises du recrutement de Leonie Walker IV par les Sixers, se demandant pourquoi cette équipe cherche à rester compétitive plutôt qu’à tanker. Premièrement qu’ils terminent avec le 6ème ou le 10ème plus mauvais bilan ça ne change pas complètement leurs chances d’être top 6 à la draft (rappelons que hors top 6 ils perdent leur pick pour OKC). Et même si les chances sont faibles, il est plus probable que cette équipe réussisse à faire une bonne fin de saison (avec un alignement des planètes, pourquoi pas ? ) plutôt qu’à récupérer un bon joueur à la prochaine draft.

Même s’ils tankent les Sixers termineront entre le 6ème et le 9ème plus mauvais bilan de la saison (le top 5 Pels, Jazz, Wizard, Hornets et Raptors ayant pris de l’avance). Ils peuvent donc avoir un pick dans le top 6 mais les probabilités sont plutôt en dehors de ce top 6 et donc une perte de leur pick même avec du tanking jusqu’à la fin de saison. D’autres équipes (Nets, Bulls, Blazers) étant amenées à tanker elles aussi.

En imaginant que les Sixers finissent pas avoir un pick top 6 (qu’ils peuvent aussi avoir avec de la chance même sans tanker car de toutes façons ils seront mal classés), rien ne garantit que le joueur sélectionné sera un bon joueur au final. Et encore moins un joueur performant dès son arrivée pour aider l’équipe dans sa timeline actuelle qui est plutôt courte.

En faisant signer son contrat à Embiid et en recrutant Paul George (deux contrats difficilement transférables) les Sixers ont fait le choix du win now. Il était trop tard pour changer de politique en cours de saison sauf trade de leur MVP. Imaginez que l'équipe tanke et qu'au final ils se retrouvent en dehors du top 6 ? Ca serait catastrophique ... Bien plus que jouer le coup et échouer en play-in (qu'ils auront car les Bulls vont tanker). Et encore une fois, si Embiid revient en forme et que Paul George retrouve son niveau, ce n’est pas complètement à exclure que l’équipe puisse faire un bon parcours en play-off.

Petit point historique sur ce fameux pick qui risque d’atterrir à OKC et que je trouve intéressant. Est-ce que vous vous rappelez d’où vient ce pick ?

Il s’agit du trade d’Al Horford. Pas du trade vers les Sixers, non. Mais vers OKC pour se débrasser de ce joueur qu’ils avaient signé 1 an plus tôt, précipitant le départ de Buttler. Mais les Sixers vont s’en débarrasser rapidement pour faire venir Dany Green, et permettre les signatures de Seth Curry et D.Howard.

Les Sixers lâchent : Al Horford / ce pick 2025 (mais aussi les droits sur Maledon et Micic)

Les Sixers récupèrent : Dany Green (et Vincent Poirier et Ferguson).

A OKC Al Horford relance un peu sa côte et se fait transférer à Boston contre Kemba Walker mais surtout le pick 16 de la draft 2021 et un 2nd tour 2025 rééchangé depuis. Et qui se fait drafter avec le 16ème pick 2021 ??? Alperen Sengun ! Bon on ne va pas rentrer dans tous les détails des nombreux échanges qui ont suivi pour Presti et le Thunder mais là ce fût clairement une erreur de sa part d’envoyer ce pick à Houston contre 2 swaps qui ne seront pas productifs. Mais dans les « What if … » les Sixers auraient quand même pu lâcher au Thunder, Sengun et un pick 2025 top 10 pour se débarrasser d’Horford afin de récupérer Dany Green …

Sinon pour OKC c’est assez incroyable. L’équipe a déjà 15 joueurs sous contrat la saison prochaine, dont 13 sont performants cette saison (j'enlève juste Dillon Jones, désolé je sais qu'il lit souvent Basketsession) et le retour de Topic (12ème choix de la dernière draft et qui pourrait plutôt bien coller au besoin de playmaking en sortie de banc du Thunder même si "l'autre Belge" - Ajay Mitchell - dont personne ne parle fait un bon début de carrière NBA). Et sur la dernière projection de draft le Thunder aurait le 7ème pick (via les Sixers), mais aussi le 18ème (via le Heat) et le 21ème (via les Clippers). Il va y avoir des choix de riche à faire cet été pour Monsieur Presti !