Quand Cooper Flagg a choqué Brian Scalabrine à 14 ans

Dans le podcast "Games with Names", Brian Scalabrine raconte le jour où il a fait la connaissance de Cooper Flagg, alors jeune adolescent, dans le Maine. S'il était sceptique au début, il n'a pas fallu longtemps à l'ancien joueur NBA pour comprendre que le garçon qu'il avait en face était spécial.

"Je connais un gars dans le Maine qui entraînait Cooper Flagg. Il me racontait ces histoires sur un gamin de 13 ans qui était capable de jouer contre les gars de l'université du Maine et qui commençait même à dominer. Je lui disais d'arrêter de me raconter des conneries parce que c'était impossible qu'un garçon de 13 ans soit meilleur que des joueurs de première division à la fac.

Plus tard, je lui ai demandé de me l'envoyer pour un pick up game. J'ai fait venir d'autres gamins en leur disant que j'avais quelqu'un pour eux et qu'il allait leur botter le cul. A ce moment-là, il avait 14 ans. Il arrive à la salle, on lui demande s'il a besoin de s'échauffer. Il a juste mis ses deux genouillères. Sur la première possession, il part sur la droite, feinte de tir, il jette la balle contre la planche, décolle et dunke main gauche. La salle est devenue silencieuse.

J'ai appelé les responsables de Team USA et Duke le lendemain pour leur dire qu'il y avait un gamin qui jouait méchamment ici, Ils m'ont un peu rembarré, en me disant qu'il jouait dans le Maine, etc... Ils ont quand même envoyé un gars et de là, il a décollé".

Cooper Flagg a passé une année à l'université de Duke, avant d'être drafté en première position cette année par les Dallas Mavericks.