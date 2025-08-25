Quel joueur actuel voulez-vous le plus voir devenir champion ?

Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum et quelques autres se sont déjà assurés de ne pas entendre pendant leurs vieux jours que leur carrière n'est pas aussi belle que d'autres légendes de la NBA parce qu'ils n'ont pas remporté la moindre bague. A deux mois du début de la saison 2025-2026, quelques vétérans stars de la ligue courent toujours après leur premier titre de champion.

Parmi les suivants - on ne compte que ceux qui ont au moins sept saisons NBA derrière eux - lequel avec vous le plus envie de voir remporter le trophée, quel que soit son rôle ?

Ah, et oui, j'ai mis Rudy Gobert qui même s'il est le seul de la liste à ne jamais avoir été le franchise player offensif de son équipe, on est une légende NBA quand on est co-détenteur du record de titres du meilleur défenseur de l'année.

- Russell Westbrook (sans équipe), 36 ans, 17 saisons en NBA.

- Chris Paul (Los Angeles Clippers), 40 ans, 20 saisons en NBA.

- Devin Booker (Phoenix Suns), 28 ans, 10 saisons en NBA.

- Damian Lillard (Portland Trail Blazers), 35 ans, 13 saisons en NBA.

- James Harden (Los Angeles Clippers), 34 ans, 16 saisons en NBA.

- Jimmy Butler (Golden State Warriors), 34 ans, 14 saisons en NBA.

- Luka Doncic (Los Angeles Lakers), 26 ans, 7 saisons en NBA.

- Trae Young (Atlanta Hawks), 26 ans, 7 saisons en NBA.

- Paul George (Philadelphie Sixers), 35 ans, 15 saisons en NBA.

- Joel Embiid (Philadelphie Sixers), 31 ans, 9 saisons en NBA.

- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), 28 ans, 8 saisons en NBA.

- DeMar DeRozan (Sacramento Kings), 36 ans, 15 saisons en NBA.

- Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), 33 ans, 12 saisons en NBA.

---