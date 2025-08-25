Quel joueur actuel voulez-vous le plus voir devenir champion ?

Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum et quelques autres se sont déjà assurés de ne pas entendre pendant leurs vieux jours que leur carrière n'est pas aussi belle que d'autres légendes de la NBA parce qu'ils n'ont pas remporté la moindre bague. A deux mois du début de la saison 2025-2026, quelques vétérans stars de la ligue courent toujours après leur premier titre de champion.
Parmi les suivants - on ne compte que ceux qui ont au moins sept saisons NBA derrière eux - lequel avec vous le plus envie de voir remporter le trophée, quel que soit son rôle ?
Ah, et oui, j'ai mis Rudy Gobert qui même s'il est le seul de la liste à ne jamais avoir été le franchise player offensif de son équipe, on est une légende NBA quand on est co-détenteur du record de titres du meilleur défenseur de l'année.
- Russell Westbrook (sans équipe), 36 ans, 17 saisons en NBA.
- Chris Paul (Los Angeles Clippers), 40 ans, 20 saisons en NBA.
- Devin Booker (Phoenix Suns), 28 ans, 10 saisons en NBA.
- Damian Lillard (Portland Trail Blazers), 35 ans, 13 saisons en NBA.
- James Harden (Los Angeles Clippers), 34 ans, 16 saisons en NBA.
- Jimmy Butler (Golden State Warriors), 34 ans, 14 saisons en NBA.
- Luka Doncic (Los Angeles Lakers), 26 ans, 7 saisons en NBA.
- Trae Young (Atlanta Hawks), 26 ans, 7 saisons en NBA.
- Paul George (Philadelphie Sixers), 35 ans, 15 saisons en NBA.
- Joel Embiid (Philadelphie Sixers), 31 ans, 9 saisons en NBA.
- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), 28 ans, 8 saisons en NBA.
- DeMar DeRozan (Sacramento Kings), 36 ans, 15 saisons en NBA.
- Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), 33 ans, 12 saisons en NBA.
Et puis le Houston de l'époque aurait sans doute fait 2-3 finals en jouant à l'Est vu les différences de niveau de conf, là encore ça changerait radicalement son image.
Sinon Lillard, qu'a l'air d'un bon gars, qu'a jamais eu un supporting cast suffisant pour aller chercher le titre dans son prime, mais qui était clairement dans les franchise players qui auraient pu avec un meilleur entourage.
Pas facile pour le troisième. Westbrook (par sa façon de vampiriser le jeu) et Paul et Butler (par leur attitude un peu cheloue) ont des belles carrières avec des finals au bout, ça me dérange pas tant que ça qu'il y ait pas de titre. Mais en supporter des Warriors, je mettrais quand même Jimmy.
Vu qu’il est redevenu 3eme option comme à Miami, il a de nouveau une chance à gagner …
(😂)
Un peu plus loin CP3
Et jamais Doncic (si ça pouvait être vrai à sa retraite)