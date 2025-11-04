Quelle est la valeur de Ja Morant en NBA ? A-t-il même encore une vraie valeur forte ?

D'un côté, on a une star de 26 ans, théoriquement pas encore dans son prime, déjà All-Star, au potentiel élevé et qui plu est machine à highlights qui fait vendre des maillots et rêver la jeunesse. Mais Ja Morant a ses mauvais côtés aussi. Un joueur qui paraît borderline ingérable, suspendu plusieurs fois par sa franchise, qui ne semble pas vraiment avoir mûri, souvent blessé, qui n'a pas progressé à trois-points et conclut un peu moins souvent au cercle.

Du coup, comment situer le meneur des Memphis Grizzlies en cas de trade ? Sa valeur hypothétique est censé être haute mais pourtant les derniers signaux laissent penser qu'il rapportera moins qu'un Desmond Bane, par exemple. L'arrière avait été échangé contre quatre premiers tours (entre autres) pendant la dernière intersaison.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle évalutation faites vous de la valeur de Morant ?

5 trades réalistes de Ja Morant qui peuvent changer la NBA