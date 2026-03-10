A un peu plus d'un mois de la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama est le sujet principal de tous les talkshows sportifs américains. Le DPOY et la All NBA First Team lui sont promis. Certains vont jusqu'à l'annoncer MVP, et les Spurs potentiels champions NBA. Le plus dingue là dedans, c'est que ça ne fait plus sauter au plafond personne. C'est crédible. C'est fou.

Ce qui est encore plus hallucinant, c'est que Victor est si jeune et a encore des axes de progression. A mes (humbles) yeux, voici les principaux :

1) Le physique

a. Prise de position

On connait son physique et on ne lui demandera jamais de devenir Kevin Willis. Néanmoins, malgré des vrais progrès cette année, il souffre encore lorsqu'il est confronté à des défenseurs très physiques. Il va devoir gagner en dureté, en muscles, et un petit peu en poids pour mieux "prendre" les contacts, mieux prendre sa position au poste, là où des défenseurs parviennent encore à le repousser plus loin du cercle quand il tente de prendre position.

b. Défense post-up

En défense, malgré son impact historique, il continue à souffrir face à des pivots plus lourds et plus costauds (Jokic, Sengun) qui le jouent en post-up et l'emmènent trop facilement sous le cercle en 2-3 "coups de cul". Pour éviter le block, la seule solution qui fonctionne encore un peu est de mettre un gros contact pour pouvoir déclencher son hook avant que Victor ait pu encaisser le contact et remonter au contre. Avec quelques kilos et quelques muscles en plus, ce sera de plus en plus difficile à faire pour ses adversaires et il n'aura alors plus aucune faiblesse dans son jeu défensif.

c. Endurance

Victor joue moins de 30 min par match cette année, bien moins que n'importe quelle superstar de cette ligue. D'une manière générale, il y a une vraie interrogation quant à sa capacité à enchainer des matches avec des temps de jeu au delà de 35 min. Ce sera un des enjeux des PO à venir. Le jour où il parviendra à enchainer une saison et des PO autour de 34-35 min par match sans s'épuiser et perdre en efficacité, les adversaires n'auront vraiment plus aucun répit !

2) La prise de décision

On en parle peu, mais je trouve que c'est vraiment un des points faibles de son jeu. Beaucoup trop souvent, il reçoit la balle, au niveau de l'elbow ou un peu plus au poste bas et prend plusieurs secondes avant d'enclencher son mouvement, ce qui donne tout le temps à la défense pour se positionner et venir aider. J'aimerais qu'il puisse analyser plus vite la défense, attraper la balle et déclencher immédiatement ses moves. Lorsqu'il le fait, il est souvent inarrêtable.

Dans le reste du jeu, je trouve qu'il est moins foufou avec ses dribbles cette année et qu'il perd moins de ballons bêtes, mais il peut sans doute encore épurer son jeu pour faire baisser ses pertes de balles.

3) La régularité dans l'adresse

Imaginez Victor à 40% à 3 pts et 90% aux lancers. Franchement, ca parait tout à fait atteignable. Aujourd'hui, on le voit bien, lorsqu'il est adroit de loin, ca débloque tous les autres aspects de son jeu et il devient presque injouable, mais cette adresse est encore trop irrégulière. Pour les lancers, son geste est parfait, pas de raison qu'il ne puisse pas gagner quelques points de pourcentage pour atteindre la barre des 90%. Et avec le nombre de fautes provoquées qui devrait augmenter avec les années, ca sera de l'argent au coffre.

Voilà, voyez vous d'autres axes de progression que je n'ai pas abordés ?