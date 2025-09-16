Les joueurs NBA ont du temps libre, et certains préfèrent les greens aux parquets. Dans une vidéo de la série All-Access publiée par la NBA (et dispo seulement sur son compte officiel sur youtube...), Jayson Tatum, Jalen Brunson et quelques autres pointures de la ligue ont accepté de répondre et de donner leur MVP des greens.

Depuis plusieurs années, Stephen Curry s’affiche comme le basketteur-golfeur le plus sérieux du circuit. Double MVP, le meneur des Golden State Warriors a déjà participé à des tournois professionnels, avec un swing affûté et des performances qui dépassent largement le simple hobby. Son record personnel ? Un -4 sur un parcours officiel, de quoi faire pâlir plus d’un amateur.

Mais voilà que Austin Reaves a décidé de jouer les trouble-fêtes. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux (un duel face à Garrett Clark), l’arrière des Los Angeles Lakers a montré un swing aussi décontracté qu’efficace, déclenchant une pluie de réactions. Pour certains, Reaves pourrait bien concurrencer Curry sur les fairways… à condition qu’il confirme hors caméra.

Dans cette “battle” inattendue, d’autres noms sont cités. Devin Booker, star des Phoenix Suns, est réputé pour passer du temps sur les parcours dès que l’agenda le permet. Et puis il y a Pat Connaughton, l’ailier des Milwaukee Bucks, qui se distingue par une technique propre et un sérieux rarement aperçus en dehors des parquets NBA.

Sur le ton de la plaisanterie, plusieurs fans imaginent déjà un “NBA Golf Masters”, réunissant ces joueurs entre deux matchs de saison régulière. Curry en Tiger Woods, Reaves en outsider venu de nulle part, Booker en styliste du swing, et Connaughton en candidat discret mais solide. “On attend juste que Shaq se pointe avec une mini-golf pour que ce soit parfait”, a commenté un internaute.

Derrière la blague, l’idée amuse : et si la NBA organisait réellement une exhibition golf, comme elle le fait avec le Celebrity Game au All-Star Weekend ? Avec l’aura de Curry et la fraîcheur d’un Reaves, le spectacle serait assuré, quitte à transformer les greens en terrain de trash talk.

