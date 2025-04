Tatum s’explose sur le sol, Joe Mazzulla lui hurle de se relever 😅

Dans le 4e quart-temps du game 1 entre Boston et Orlando, Jayson Tatum est méchamment tombé après avoir attaqué le cercle et s'être pris Kentavious Caldwell-Pope en pleine ascension. Plutôt que de paniquer et d'imaginer le pire pour son joueur, Joe Mazzulla a assez rapidement eu le sentiment qu'il allait bien. La preuve, avec cette scène amusante, où le coach des Celtics demande au soigneur de ne pas entrer sur le terrain, tout en gueulant à Jayson Tatum de se relever.

Joe telling the trainer not to go out to Tatum and then immediately screaming "GET UP" is why he's the perfect man for this job pic.twitter.com/GKi9hALfV4

— Dan Greenberg (@StoolGreenie) April 21, 2025