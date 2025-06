Tyrese Haliburton, un « risque » physique bénéfique pour le collectif ?

Malgré une élongation du mollet droit, Tyrese Haliburton a bel et bien tenu sa place au Game 6. Et spoiler : le meneur des Indiana Pacers sera également présent au Game 7 des Finales NBA face à l'Oklahoma City Thunder.

Pourtant, il n'est clairement pas à 100%. Avec cette blessure, il doit logiquement observer une indisponibilité de plusieurs semaines. Mais à ce stade de la saison, Haliburton a décidé de prendre le risque. Quitte à aggraver ce problème physique.

Sur le Game 6, je l'ai trouvé bon. Notamment dans son attitude. Pour ses coéquipiers, il aurait pu y avoir un doute sur sa capacité à tenir le coup. Mais très rapidement, même sans être parfait, je l'ai senti engagé. Et cet impact a aussi eu un effet collectif.

"C'est un joueur, un coéquipier et une personne extraordinaire. Quand on voit quelqu'un comme lui se battre contre une blessure difficile comme il l'a fait, on est vraiment heureux pour lui", a d'ailleurs noté TJ McConnell face aux médias.

Depuis le début de cette campagne de Playoffs, le collectif représente la grande force des Pacers. Et avec ce "sacrifice", j'ai le sentiment que Tyrese Haliburton a encore renforcé la cohésion des siens. Ses partenaires le voient dépasser la douleur. Et ils ont donc une motivation supplémentaire : se dépasser pour lui.