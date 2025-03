Un argument de plus en faveur de Shai Gilgeous-Alexander pour le MVP

En marquant 32 points contre les Kings la nuit dernière, Shai Gilgeous-Alexander est devenu le quatrième joueur de l'Histoire à enchaîner 65 matches de suite avec 20 points ou plus. Les trois autres sont des légendes absolues : Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Oscar Robertson. C'est toujours un accomplissement de plus pour la star du Thunder, qui fait figure de grand favori pour le MVP.

Le Thunder a par ailleurs décroché sa 60eme victoire de la saison et est devenue la huitième plus rapide pour atteindre ce seuil symbolique. Le tout en étant justement porté par SGA, qui a été privé de Chet Holmgren en début de saison et de Jalen Williams désormais. OKC peut encore finir avec 70 succès au compteur en gagnant les 10 derniers matches qui lui restent à jouer.