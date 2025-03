Un dirigeant reparle de titres… attention aux fausses promesses

Chaque fois qu'un dirigeant des Dallas Mavericks ouvre la bouche depuis le trade de Luka Doncic, la situation s'empire. C'est au tour du CEO Rick Welts de prendre la parole. Ce dernier assure que la franchise "va regagner toute la confiance qu'elle a perdu" auprès de ses fans. "Je le promet à nos supporters. On va faire ça de la bonne manière et on va gagner des titres." Des titres ? Il est peut-être un peu tôt pour oser reparler de trophées alors que l'équipe texane occupe la onzième place de la Conférence Ouest. Encore des mots que les fans ressortiront si jamais l'organisation ne relève pas vite la barre.