Une surprise par groupe ????

Allez, la dernière journée des groupes A & B ont permis de déterminer les huit premiers qualifiés.

Dans le groupe A, derrière la Serbie et la Turquie, la Lettonie dermine 3eme et le Portugal arrache la 4eme place devant l'Estonie et la Tchéquie, grosse déception pour ma part car je l'ai voyais plutot a la bagarre pour la 3eme place avec la Lettonie.

Dans le groupe B, l'énorme suprise me semble la qualification de la Suède au détriment du Monténégro, en confrontation directe sur le dernier match en plus...

La suite des surprises demain pour les groupes C et D ???

Je me lance, dans le groupe C, j'aimerai bien voir la défaite de la Géorgie et la victoire de la Grèce qui éliminerait l'Espagne dès la phase de poule, - toujours en demi finale depuis 1999 et dans le top 8 depuis 1979 !!! - .

Pour le groupe D, les victoires de la France, de la Pologne et d'Israël demain amènerait un classement surprenant avec Israël 1ere devant la Pologne puis la France et la Slovénie seulement 4eme.

Alors vos pronos à vous ?