VJ Edgecombe rate le dunk de l’année… mais prévient la NBA

Il a raté. Et pourtant, tout le monde a bondi de son siège. Lors du match entre les Nets et les Sixers, VJ Edgecombe a offert un moment de pure folie athlétique, sans même réussir son action. Le rookie a pris son élan, a décollé au-dessus de tout le monde, et a manqué de peu de posteriser Nic Claxton dans ce qui aurait été le dunk de l’année… voire de la décennie ?

Le ballon n’est pas rentré, mais la salle a explosé quand même. Les images, déjà virales, montrent un saut insensé, un corps suspendu, et un instant où tout le monde a cru voir renaître l’esprit de Vince Carter, 25 ans après ses mythiques posters sous les couleurs des Raptors.

VJ Edgecombe, 19 ans, continue d’impressionner à chaque sortie par son explosivité et son culot. Le Bahaméen joue sans complexe, sans peur, et surtout sans gravité. On savait qu’il sautait haut, on découvre qu’il est prêt à tout tenter. Ce dunk raté, parce que trop ambitieux, trop haut, trop violent, est presque plus marquant qu’un dunk réussi.

Ses coéquipiers n’ont pas tardé à réagir, certains hilares sur le banc, d’autres incrédules. Et même les commentateurs n’ont pas pu s’empêcher de lâcher un « Oh my God! » en boucle.

Dans un vestiaire, on dirait sans doute qu’il "a voulu tuer quelqu’un".

On le sait, les grands dunks manqués précèdent souvent les grandes affiches réussies. Et avec un tel moteur dans les jambes, la question n’est pas de savoir si VJ Edgecombe finira par claquer un poster monumental, mais quand. Le jour où il connectera ce genre de tentative, la NBA aura son nouveau Vince Carter.

Allez, on se le refait sous un autre angle...

https://twitter.com/SixersJustin/status/1985124741166895370