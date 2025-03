Voici la pire faute d’enfoiré de l’année

Il y a une règle implicite sur tous les parquets du monde. Lorsqu'un joueur est en contre-attaque et s'apprête à monter au cercle, on ne le pousse pas dans le dos, à moins de vouloir le rendre tétraplégique. Ace Jackson, le joueur du lycée de Harriman, au Tennessee, n'en a rien à secouer de l'usage, et accessoirement de la santé de ses adversaires.

Lors d'une rencontre de la TSSAA (Tennessee Secondary School Athletic Association) contre le lycée de Wayne County, Jackson, qui a 18 ans mais semble en avoir 39 et exercer comme chauffeur-livreur en parallèle, a commis la pire faute que l'on a pu voir depuis longtemps.

C'est presque étonnant qu'après cette "poussette" extrêmement dangereuse sur Justice Bell, aucun des partenaires du joueur n'ait envoyé une mandale à Ace Jackson. On n'est pas pour la violence, mais parfois...