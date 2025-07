Hoop Culture needs you !

Comme pour le CQFR du samedi, on vous donne l'occasion de décider du sommaire du dernier épisode de Hoop Culture de la saison. Pour ça, c'est tout simple, envoyez-nous votre ou vos questions à CQFR.REVERSE@gmail.com avant le mercredi 23 juillet 10h et on se fera un plaisir d'y répondre.

Merci d'avance à toutes et à tous et à très vite, on a hâte de vous lire 😁