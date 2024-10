🎙️ Faut-il avoir peur des Mavs ?

Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser se penchent sur le cas des Dallas Mavericks, finalistes malheureux la saison dernière, et qui semblent s'être renforcés et être capables de mettre tout le monde à l'Est.

Le duo Luka Doncic-Kyrie Irving continuera-t-il de fonctionner aussi bien ? Klay Thomspon était-il la pièce manquante pour aller jusqu'au titre ? Quid des autres recrues et de la profondeur du roster de Jason Kidd ? Autant de questions auxquelles l'équipe essaye de répondre pour vous donner un aperçu de ce dont seront capables les Mavs cette saison.

Le podcast sur YouTube

