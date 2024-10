🎙️ Qui aujourd’hui domine comme Shaq ?

Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Cette semaine, Shaï Mamou et Théophile Haumesser présentent le nouveau Mook REVERSE #15 spécial "PETITS" et répondent à vos interrogations sur Shaquille O'Neal, Joe Ingles, Mike Dunleavy Jr, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, la WNBA et ses futures stars, et bien d'autres choses encore.

