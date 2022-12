20 ans après leurs pères, les fils de LeBron et Melo vont s’affronter

Il y a 20 ans, les fans découvraient LeBron James et Carmelo Anthony, deux lycéens promis à un brillant avenir, lors d'un match de high school disputé à Trenton, dans le New Jersey. Melo était alors la star de la Oak Hill Academy et s'apprêtait à rejoindre Syracuse avec le succès que l'on connaît. LeBron portait lui le maillot de St Vincent-St Mary et était déjà annoncé comme le plus gros phénomène basket du nouveau millénaire. Oak Hill s'était imposé avec 34 points et 11 rebonds pour Carmelo Anthony, LeBron James inscrivant 36 points, 8 rebonds et 5 passes.

Nous sommes fin 2022 et ce lundi, comme un clin d'oeil de l'histoire, deux James et un Anthony seront sur le parquet en même temps, dans deux camps opposés, du côté de Chatsworth dans la banlieue de Los Angeles. LeBron James Jr, aka Bronny, et son "petit" frère Bryce, tous les deux étudiants à Sierra Canyon, affronteront Kiyan Anthony, 16 ans, qui est en deuxième année au lycée Christ the King de New York. Si on a beaucoup parlé des rejetons du "Chosen One" ces dernières années, celui de Melo fait son chemin et la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre.

LeBron, qui n'aura pas un long déplacement à faire depuis Los Angeles, et Carmelo Anthony, toujours sans contrat à cette heure après son passage aux Lakers la saison dernière, seront normalement présents. La rencontre sera diffusée sur ESPN.

Bronny James last night: 31 Points

84% FG

6/7 3PM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/he3XzpsalZ — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 15, 2022

